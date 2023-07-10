3日2搗餅罐藏毒 檢值690萬貨拘洋漢

【本報訊】前日下午時分，海關在上環港澳碼頭為一名由澳門來港的外籍男子清關，過程中用X光儀器檢查其行李，發現他手持的膠袋影像有可疑，於是利用更深入的方式進行檢查。當時袋內載有4個曲奇餅罐，表面有曾經被開啟的痕迹，關員於是拆開細看，揭發內藏共約6.3公斤懷疑可卡因，估計市值約690萬元，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名26歲男子，他現正被扣留調查。案件交由海關毒品調查科跟進。

報稱小販 迂迴經澳門來港 海關毒品調查科調查主任方子洋表示，被捕人士報稱小販，聲稱是收取報酬，代人運送該批曲奇餅罐來港；而他來港的路線極為迂迴，短短10日內，首先經由中東巴林前往土耳其伊斯坦堡，之後陸續飛往埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴、菲律賓馬尼拉和澳門，最後乘船抵港，相信準備將毒品交予其他人。

今次是海關在3日內破獲第二宗同類販毒案。海關機場科人員上周四為一名由丹麥哥本哈根，經亞的斯亞貝巴抵港的62歲外籍女子進行清關手續，同樣留意到她所攜膠袋的X光影像有異，繼而察覺袋內3罐曲奇餅和3罐薯片疑經重新包裝，終揭發內藏約6.5公斤、估值700萬元的懷疑可卡因。兩宗案件的被捕人士均曾停留亞的斯亞貝巴，而且販毒方式及毒品種類如出一轍，不排除背後涉及同一販毒集團。