貨輪檢私煙8200萬元 拘8中緬船員

找掩護泊主航道 增截查難度 香港海關上周六在葵涌海面截查一艘貨船，於船上兩個貨櫃、船艙及輪機房內，起出2,200萬支未完稅香煙，市值約8,200萬元，拘捕8名緬甸及中國籍船員。海關發現該批私煙中，三成屬於本地不太常見的牌子，相信會被走私分子轉運往外地，餘下的七成則在本地出售。本年至今海關共檢獲4.3億支私煙，價值逾14億元，海關將繼續加強從源頭堵截，及嚴厲打擊走私活動。

海關表示因應增加煙草稅，加強上、中、下游全方位打擊各類型走私香煙活動，稅收罪案調查科經深入調查後，鎖定一個活躍於海路的私煙集團。上周六下午，關員留意到一艘可疑貨船懷疑進行走私活動，並停泊於葵涌貨櫃碼頭南路一碼頭對開海面，企圖利用其他貨船作遮擋和掩護，因此相信有不法分子正在進行走私活動。稅收調查科人員遂連同港口及海域科採取水陸聯合執法行動。

僅載兩貨櫃惹疑 區域巡邏船隨即前往葵涌貨櫃碼頭一帶進行部署，根據觀察該艘可疑貨船僅載有兩個貨櫃，與一般正常貨船有別，因此對該貨船進行監視。當該貨船準備靠近葵涌貨櫃碼頭時，即時將其截停以作搜查，由於截停的位置屬於大量貨船會駛經的主要航道，大大增加了截停的難度。其後，船隊連同稅收罪案調查科人員一齊登上貨船搜查，當時船上有8名船員及兩個40呎長貨櫃，關員分別在船艙及輪機房內發現大量未完稅香煙，船員因未能提供載貨艙單，關員即場打開兩個貨櫃搜查，發現裏面載滿懷疑私煙，遂拘捕8名（25至60歲）船員。

關員在兩個貨櫃內起出約2,200萬支未完稅香煙，並於船艙及輪機房搜獲4萬支私煙，市值約8,200萬元，應課稅值約5,500萬元，被捕的船長為緬甸籍，7名船員則分別是中國籍及緬甸籍，海關將繼續調查私煙來源及去向。

三成牌子非常見 由於其中三成私煙屬本地不太常見的牌子，故海關相信該批私煙供應海外市場，餘下七成私煙則相信供應本地市場。本年至今海關已檢獲4.3億支私煙，市值超過14億元，應課稅值約10億元，佔去年檢獲的總數約六成。