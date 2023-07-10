私醫昂貴棄求診 牙患纏身基層焗忍

公營無位 團體倡放寬資助限制 本港公營牙科服務供不應求，惟私營診所亦索價不菲，不少基層市民面對牙患只能「死忍爛忍」。有團體調查發現，有80%基層中高齡人士及72%殘疾人士正面臨牙痛或蛀牙問題，但逾六成因經濟負擔放棄求診。團體建議港府為45歲以上人士設牙科護理券，放寬關愛基金牙科項目年齡限制，確保弱勢社群口腔健康。

社區組織協會聯同香港老人權益聯盟，以及長期病患者關注醫療改革聯席於今年3月至6月期間，以電話及網上問卷訪問132名45歲至64歲基層市民及74名殘疾人士，了解他們的口腔健康現況及服務需求。社協昨日公布調查結果，發現有80%受訪基層及72%殘疾人士，於過去一年有牙痛或蛀牙。雖牙痛難耐，但只有不足三成基層曾向牙醫求診，大部分受訪者皆選擇忍耐牙痛，或自行食用止痛藥處理。

輪椅出入難 促設無障礙診所 所謂「牙痛慘過大病」，但政府資助不足導致基層需長期承受牙痛之苦。社協幹事連瑋翹指出，基層中高齡市民幼時未曾獲得學童牙科保健服務，亦未獲醫療券及關愛基金牙科等長者服務，形容他們正處於「真空位置」。至於殘疾人士亦屬「被忽視的一群」，有受訪者指出，使用輪椅出入診症室有困難，更要面對交通配套、診所設計等物理障礙。

連瑋翹建議，港府應放寬關愛基金牙科項目年齡限制，為45歲以上人士設1,000元牙科護理券。同時可在康健中心加入口腔檢查，並設立無障礙診所，確保所有市民都能獲得口腔保健。

受牙患困擾的陳太自2015年起有牙痛問題，但為應付有長期病患丈夫的醫療開支，當時只能拔去「最痛嗰兩隻牙」，餘下的牙患問題要暫時擱置，只能死忍牙痛，依賴防敏牙膏及消炎藥「頂住先」。忍痛8年，陳太近日再檢查牙齒，驚覺已有近10隻蛀牙，現正等待整假牙。她期望政府可降低關愛基金牙科服務的年齡限制，為50歲以上低收入人士提供牙科支援，早日保護牙齒。