科技罪行飆3倍 將設刑檢分科應對

【本報訊】科技發展日新月異，電腦網絡罪行和科技罪行愈趨普遍和精密，律政司副司長張國鈞昨在網誌中表示，相關罪行不但令企業和個人蒙受損失，甚至對國家安全構成威脅，故向立法會提出開設一個首席政府律師（首長級（律政人員）薪級第3點）常額職位，建議於上周五（7日）獲立法會財務委員會通過。律政司刑事檢控科會盡快按照計劃設立科技罪行分科，更有效地打擊科技罪行和應對科技進步帶來的法律挑戰。

利用「深偽技術」詐騙盛行 網誌中提到，近年不法之徒利用以人工智能產生的「深偽技術」（deepfake）合成名人的聲音和臉孔，再冒充其身份進行詐騙或發布各種虛假資訊，案例遍及全球，引起社會各界的廣泛關注。而過去6年，科技罪行案件數目激增3倍，其中2022年科技罪行共22,797宗，較之前一年上升41%，當中主要涉及網上騙案，涉及的損失金額也顯著上升。而今年首季的詐騙案，跟去年同期相比，亦大幅上升六成半，當中超過七成為網上相關騙案。除科技罪行案件數目上升外，在科技時代使用數碼證據也衍生愈來愈多的複雜法律問題，而通過互聯網犯案亦牽涉跨境犯罪的複雜性，檢控機關必須緊貼科技發展和掌握潛在的科技罪行趨勢才能有效執法。

律政司刑事檢控科將設立的科技罪行分科會專責處理關於科技罪行和數碼證據的事宜，以及早處理包括有組織和精密的網上詐騙、網絡攻擊和網絡恐怖主義等科技罪行，從而加強檢控能力。該分科亦會制訂相關的檢控政策和策略，就使用數碼證據相關的事宜提供法律指引，和檢討現行證據法和打擊科技罪行的法例是否足夠和有效，並提出改革建議。

此外，香港法律改革委員會去年7月發表《依賴電腦網絡的罪行及司法管轄權事宜》的諮詢文件，就法律改革提出初步建議。該諮詢文件關乎電腦網絡罪行研究的第一部分，後續還會有第二及第三部分的研究，將涵蓋借助電腦網絡的罪行和證據及執法（程序）事宜。將設立的科技罪行分科會詳細考慮法改會的建議並作出適當的跟進。