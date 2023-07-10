澳門消息：摸女童腰腿 搖手求做愛 少年涉性侵落網

【本報綜合報道】澳門有居民在社交平台發貼，指在氹仔花城公園目睹一名少年性騷擾一名女童。澳門執法部門表示，派員調查後截獲一名涉案未成年人，涉嫌觸犯「對兒童的性侵犯」，案件已移送檢察院處理。

事主當時已脫下半截褲子 根據貼文顯示，事發於上周三（5日）下午3時，該居民在氹仔花城公園內一個涼亭旁，一名約7歲女童當時已脫下半截褲子，而一名約15歲的少年正牽着該女童，並摸女童手臂及下腰，由於二人舉止有異，不似兄妹，故留下觀察並拍片留證。

在場居民其後聽到涉案少年竟向女童表示「係咪同我做愛㗎」，期間更伸手摸向大腿，甚至搖晃女童手臂央求與他做愛，惟其後發現有人正在錄影故罷休並離去，該居民隨即上前詢問女童與該少年關係，其後將事件告知在公園遊蕩的家長及通報保安。