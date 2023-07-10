澳門消息：誤墮假客戶電騙 女子唔見3萬元

【本報綜合報道】澳門續有騙案發生，有一名30多歲女子墮「猜猜我是誰」騙局。事主報稱上月29日下午，接獲一通陌生來電，對方聲線酷似其中一名男客戶。對方聲稱急需借錢周轉，事主不虞有詐，匯款3萬澳門元，直至與真正客戶見面時始知受騙，報案處理，暫未有人被捕。