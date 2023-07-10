粉嶺北擬建逾5200伙公屋

【本報訊】公營房屋供不應求，政府急於覓地建屋。根據最新區議會文件，政府計劃於粉嶺北新發展區第13、14及15西區興建共9座住宅大樓，而3個地盤合共可提供5,290伙，料可容納約1.4萬人口。其中第14區地盤屬於現已停用的粉嶺馬適路社區隔離設施範圍，該位置是由發展商借出的私人地盤，估計日後需由政府收回才可建屋，預計3個地盤的公營房屋最快可於2029/30年度落成。

料可住1.4萬人 2029年落成 文件顯示，政府計劃於粉嶺北新發展區的3個地盤興建公營房屋，其中第13區地盤屬3個地盤中規模最大，面積約1.89公頃，建4座住宅大樓，提供約1,900個單位，預計可容納約5,150人。第14區地盤面積為約1.31公頃，共建3座住宅大樓，約有1,850個單位，預計可容納約5,000人。而第15區地盤面積則有約1.23公頃，建兩座住宅大樓，可提供約1,540個單位，料容納4,000人。

文件亦指出，屆時3個地盤均會提供不同社福設施、康樂設施及泊車設施等。房屋署表示，按現時的發展計劃，土木工程拓展署將爭取於2024年下半年展開粉嶺北新發展區餘下階段發展的工地平整與基礎設施工程，預計於2026年第一季完成地盤平整工程，並在同年展開地基工程。