不一樣職業旅途 踏上練馬師之路

報讀見習學員課程 多元培訓賽事精英 香港中學文憑試即將放榜，應屆考生正茫茫找尋出路，除了傳統職業外，亦有另類選擇。黎志銘中學畢業後，認清自己興趣及方向，報讀香港賽馬會的「賽事見習學員」課程，其後晉升至助理練馬師；而巾幗不讓鬚眉，羅凱霖在見習騎師學校完成基礎訓練課程後任職人才培訓馬房教練。他們均認為，課程所學的馬匹訓練及馬房管理的知識，可運用於工作。

黎志銘於2012年香港中學文憑考試放榜後，曾修讀一年市場管理高級文憑，但認為並非自己興趣，而且本身喜歡踢足球和小動物，於是報讀馬會「賽事見習學員」課程，於2015年在見習騎師學校畢業，更於25歲時晉升至助理練馬師，學以致用。他提到，面試時表現要有自信，因為校長可能是其中一位面試官。

夜瞓青年學習規律作息 志銘續說，培訓期間最困難是調整作息時間，因為平日自己「三更半夜」才睡覺，但入住宿舍後需凌晨3至4點起床，在初期一至兩個月較難適應。不過，當志銘的父母知道學校可培養規律的作息時間時，則更支持他入讀。他又稱，當看到自己訓練的馬匹可參賽，甚至贏得比賽，則更有成功感和滿足感。

於2013年入讀馬會見習騎師學校的羅凱霖，自小好動，對馬匹頗有興趣，她兒時更於公眾騎術學校學習，因而啟發她長大後從事有關工作。羅亦提到課程面試時，需自我介紹，有機會以中文或英文進行，提醒考生需有所準備，了解賽馬行業的資訊等。除面試外，也包括體能測試、騎馬測試，例如做平衡動作、捉繩等。她透露，在培訓期間，需凌晨起床學習晨操、體能訓練、英文、音樂和照顧馬匹等，並與馬匹建立友誼。

免學費 培訓期月薪逾萬 課程收生方面，賽馬人才培訓主管陳念慈表示，參加者不一定需具備騎馬知識。該課程由早期每年有700至800人報名，到現在每年則有400至500人報名，最終每年約錄取20至25位學生，學校亦着重品德教育，要求學生尊師重道。培訓期間，學員每月薪金約11,000多元，亦不需額外繳交學費。

馬會表示，投考賽事見習學員必須年滿15歲並已完成中三或以上課程，毋須具備策騎經驗。學員的身高無限制，體重的參考指標為見習騎師105磅，策騎員則約125磅，合資格人士可由即日起至本月29日可報名參與「賽事見習學員」課程。