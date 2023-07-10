醫健：藥到病除：葡萄糖胺——關節補充品注意事項

葡萄糖胺是一種常見的關節補充品，被用於治療關節炎和其他關節問題。作為藥劑師，我希望向大家解釋一下葡萄糖胺和關節補充品的作用以及使用時需要注意的事項。

葡萄糖胺是構成關節軟骨和關節液的重要成分之一。通過補充葡萄糖胺，可以提供關節所需的營養，有機會幫助減輕關節疼痛、改善關節功能，並有助於減緩關節退化的進程、提高關節的靈活性和功能。葡萄糖胺有助於刺激軟骨組織的修復和再生過程，從而改善關節的健康狀況。提供關節的潤滑和緩衝，減少骨骼摩擦。

效果因人而異 觀察期3個月 儘管葡萄糖胺在關節健康方面有許多好處，但也需要注意以下事項。首先，葡萄糖胺效果因人而異。對於一些人，可能會明顯緩解關節炎症狀，而對於其他人，則效果有限。每個人的身體反應都可能不同，因此使用後效果可能因人而異。

另外，葡萄糖胺也有可能需要長期使用，葡萄糖胺通常需要長期連續使用才能獲得最佳效果。持續的補充才能提供足夠的營養支持，並逐漸改善關節問題。所以對於初次嘗試葡萄糖胺的病人，會至少觀察二至三個月，才預計看見改善。但對於嘗試了6個月也沒有改善的病人，即證明葡萄糖胺對他的效果較少，通常會嘗試其他療法。

葡萄糖胺可能與某些藥物相互作用，影響其吸收或效果，尤其重要的是華法林與其他抗凝血藥物。在使用葡萄糖胺之前，應諮詢藥劑師或醫生，了解可能的藥物相互作用。

香港醫院藥劑師學會 藥物教育資源中心