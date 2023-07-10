萬事俱備 中大打造藥研基地

醫學院生物樣本庫獲認證 國際揚名 香港中文大學醫學院成立「中大威院生物樣本庫」，有助提升精準醫療、藥物研發、風險預測等。經過多年努力，今年終獲美國實驗室認證協會頒發國際認證，成為除南韓外，亞太地區僅有獲得國際認可的生物樣本庫。院長兼樣本庫督導委員會主席陳家亮透露，隨着樣本庫獲國際認可，目前已有多間國際大藥廠主動洽談合作，未來醫學院將與醫院管理局攜手推動香港成為粵港澳大灣區的新藥物研發基地。

坐落威院 逾百萬瓶存量 生物樣本庫於2019年7月成立，團隊經過5年的系統建立、營運準備，以及長達約4個多月的審批過程，終於今年4月獲頒國際認證。樣本庫設於威爾斯親王醫院呂志和臨床醫學大樓，並擁有超過100萬個超低溫樣本瓶儲存量，每年存放率達逾10萬樣本瓶。團隊表示，未來醫學院將與醫管局聯手，將樣本庫擴展至各大聯網的醫院，包括香港兒童醫院，務求以幾何級數形式提高樣本的存放量。

團隊續說，生物樣本庫有助實現基因組醫學潛能，包括提升精準醫療、藥物研發、風險預測等。其中樣本庫及中大醫學院糖尿病團隊分別透過建立「香港糖尿病生物庫」和「乳腺癌生物樣本庫」，以進行大規模多組學分析，篩選有效的預後標誌物和預測標誌物，有助及早識別高風險患者；而團隊未來亦會着手向「腦退化病」、「腦健康」等方向作積極探討。

多間大藥廠紛洽談合作 團隊強調，樣本庫在樣本收集、處理、儲存、分發共4大範疇上均監管嚴格，因而取得國際認證，同時此資格將有助促進國際大型研究合作，包括吸引更多本地、內地及海外科研團隊或藥研機構誠邀合作，繼而提升生物醫藥科研的效率和水平。而在取得國際認證後，更分別已有亞洲，甚或歐洲的大藥廠主動接洽傾談合作，其中約有10多個研究項目正進行中。