5屋邨設智能回收桶 已收逾400公噸廚餘

【本報訊】公屋廚餘收集試驗計劃已開展約9個月，負責計劃的環保署表示，首階段5條屋邨於首年，已有超過40%居民使用智能回收桶，累計收集逾400公噸廚餘，又說回收桶設於空曠地方，亦有除臭裝置；反而較傳統於後樓梯置放垃圾桶為佳，短期目標擴展計劃至全港約百幢公屋樓宇。

市民使用智能回收桶時，先掃描環保署回收積分計劃的「綠綠賞」會員二維碼，回收桶頂蓋便會自動打開，隨即可將廚餘放進回收桶。回收桶內的感應器當偵測到倒進的廚餘重逾100克，便會自動蓋上頂蓋；當桶內廚餘即將滿載，系統會提醒屋邨管理和清潔團隊更換內桶。回收桶亦具備除臭裝置，定時噴灑除臭劑，分量和頻率可按實際需要調校。

目標擴展至約百幢公屋採用 環保署表示，為期18個月的公共屋邨廚餘收集試驗計劃去年10月展開，首階段涉及5條公共屋邨共約30幢樓宇，實施首6個月，已有超過40%居民使用智能回收桶，收集廚餘逾400公噸。該署又指，正與多個部門合作，試行在部分屋邨裝設智能回收桶收集廚餘，又指其非接觸式設計乾淨衞生，而且能自動除臭，不但不影響屋邨環境，部門更加有誘因，短期目標是在2023至24年度，擴展到全港約百幢公共屋邨樓宇。

環保署高級環境保護主任（減廢及社區回收）唐樂勤表示，他們會把回收桶放置於空曠戶外地方，盡量不對居民構成影響。而公屋居民普遍會把廚餘和其他家居廢物，棄置於後樓梯的垃圾桶，當廚餘累積便有臭味，整個樓層也受影響；而應用智能回收桶收集廚餘有助改善情況，也可令垃圾房和垃圾收集點更乾淨。