港府：引進重點企業將有喜訊

【本報訊】新一期消費券即將發放，港府期望市民多外出，與親友聚餐，共度歡樂時光之餘，刺激消費及帶旺經濟發展。財金官員又透露，在引進重點企業方面，短期內會有好消息公布。

財金官員昨發表網誌，提到上周六晚維港嘉年華帶動下十分熱鬧，而未來連續多個周末，灣仔海濱亦會有同類活動，歡迎市民參與，尤其下周日（16日）適逢新一期消費券發放的日子。他表示，從年初發表《財政預算案》以來落實派消費券至舉辦「開心香港」活動等工作，振興本地消費的同時，亦帶愉快體驗予市民，維持市場對未來的信心。

他續指，只有當經濟持續向好且動力增強，才能創造更大空間以改善市民生活和紓解社會民生問題。

應把握善用金融中心優勢 另外，他提到日前訪滬期間出席與人工智能、物流航運空運相關的活動，跟多個機構、創科企業和工商界會面，探討如何更好利用香港國際金融中心的服務及優勢，助企業發展，亦引證了本港在創科發展方面走對方向，但他稱科技發展一日千里、技術不斷更新迭代，本港需把握好勢頭發展。

而在招商引資方面，他亦說獲得正面回應，不少科技企業均對以香港作為據點拓展國際市場，表達強烈興趣，認為本港國際化及具制度優勢。他透露，短期內會有引進重點企業的好消息公布。

若港人選以八達通以外的電子錢包收取消費券，於下周日便會經錢包自動獲發2,000元，指定非永久性居民則能獲得1,000元，有效期至明年二月底；八達通收款的市民則需經八達通應用程式、八達通服務站等渠道領取消費券，但前提是市民需累積合資格消費達3,000元，才能於足額的下一個月領新消費券，領取限期為明年6月底。