浸大農務系畢業生 冀打造高質本地菜

【記者阮子鏗報道】糧食和食品安全受到過度開發和環境問題所影響，培養可持續資源管理的知識相當重要。香港浸會大學開設的生物資源和農業科學理學士，為本港首個專業跨學科學士學位課程，有該系應屆畢業生在水耕種植公司實習後，成功轉為全職，實踐「現代農夫」夢，目標是打造「高質本地菜」。有業界則看好本港農務前景，冀政府多推廣及開辦更多與農務相關課程，為業界提供人手。

入水耕種植公司做現代農夫 黃潤添於2019年入讀浸會大學，第二年選大學主修時，意識到熱門科的就業前景或飽和，故「膽粗粗」選修農務系。他憶述母親誤以為選讀農務，代表畢業後會做農夫，無法「搵食」，故曾力勸投考公務員，不過自己早已視在農業界發展為夢想。他說，現代農業不再是傳統農業，並非只有耕田才有收成，相反在大學這數年，學會了生物生態發展、不同植物種類的特性，亦學會配合科技的種植方法，以及不同的植物認證等，令他看到廣闊的就業前路。

黃潤添於去年12月加入水耕種植公司Aqua Green做實習生，曾參與到不同部門工作，包括「研究與開發」、「品質管控」、「市場銷售」，現時更由實習生轉為全職，目標是打造「高質本地菜」。至於同樣為農務系首屆畢業生的馬靖楠，亦曾於該公司任實習生半年，但期間發掘了另類興趣，現於浸大進修與樹藝有關的課程。

業界盼政府多辦課程育人才 Aqua Green創辦人林雅明本為會計師，曾於國際企業擔任高層工作，惟在10年前放棄高薪厚職，和合夥人創立水耕種植公司。她指，公司是將傳統農業結合科技發展成水耕種農場，因此入職者若對種植具備豐富知識或了解植物的特性，即使是新入職，也能迅速掌握公司要求。

她續說，目前公司有約70名員工，計劃今年招聘5至6人，惟鑑於本港只有少數與農務有關的課程，每年畢業生供應有限，故公司過往主要招募國內農科畢業生為主。她重申，農業亦屬專業，並不是畢業後便做農夫，坦言目前競爭尚淺，發展前景好，期望政府多推廣的同時，亦可與各大院校積極探討開辦更多與農務相關課程的可能性，為業界提供人手。