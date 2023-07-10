智方便程序煩瑣 僅200萬下載量

【本報訊】政府近年推行電子政務工作，為加快進展更推出開發成本達6,000萬元的「智方便」應用程式，但屢被批為「至唔方便」。不少人都憂慮，目前當局推行的速度，以及「智方便」的使用人數低，將難以推行電子政務。

豪言一網通 被譏至唔方便 當局早前預計在2024年政府服務可以全面電子化，2025年前更可以推動所有政府部門採用「智方便」提供一站式服務，實現「一網通」目標。但過往不少議員均對「智方便」有很大意見，不少議員都有意見，例如議員楊永杰曾經指「智方便」的登記及驗證程序煩瑣，所以批評「智方便」是「至唔方便」。

另一個身兼中文大學工程學院副院長的議員黃錦輝認為，「智方便」之所以被譏為「至唔方便」與設計上沿襲過去提供服務手法有關，而且「用戶體驗」方面不夠周到。

據政府在4月回覆議員林筱魯的質詢回應時表示，當局自2020年12月開通「智方便」以來，只有180萬人登記。而截至上月「智方便」僅得200萬下載量。