前年內地水災斷網 民眾須以物易物

【本報訊】電子支付「有辣有不辣」，縱使方便市民毋須再攜帶現金，一部手機隨處通行付費；惟一旦系統出現問題，交易便遇阻滯。內地多個地方的支付平台，曾因為天災或人為因素，令民眾未能成功付款，部分人需要「以物易物」換取所需物資。

內地鄭州於2021年7月曾連日暴雨，遇上嚴重洪災，停雨後食水、電力及網絡未能恢復，依賴電力及網絡的電子支付首當其衝。由於當地人過去能夠依靠手機輕鬆解決的生活雜務，沒網絡後，簡單的事情成了許多人的日常難題。

有民眾買菜時被要求使用現金，但他「身無分文」，只能靠以物易物，找出幾支煙予超市老闆交換。的士司機亦因為只能收現金，損失不少生意。而內地有支付平台曾於2015年，因為有光纖被挖斷，而出現全國系統癱瘓兩個半小時。

系統出錯 旅客無法付車資 而於本港，今年5月有內地旅客於內地社交平台發文指，來港旅遊時見到，香港四處張貼乘坐巴士、港鐵均能使用支付寶、微信及銀聯雲閃付等電子支付工具，因而未有準備現金，他亦曾經成功以電子付款數次。不過，他指有一次在港搭巴士時，因巴士上的電子支付系統出現問題，他未能成功以支付寶掃碼付車資，又無法向其他乘客借錢、換錢，當時場面極之尷尬。

另有巴士公司的電子支付系統於2021年曾因供應商問題，未能正常運作，而呼籲乘客使用現金或八達通，支付車資。