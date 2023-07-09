覓地起屋方法多 盲目加建種惡果

本港房屋供不應求，市民住屋開支龐大等問題，持續了數十年之久；歷屆政府上任之初，官員皆誓言任內會着力解決房屋問題，惟所推行的新政，不是拖拖拉拉，就是舊酒新瓶。結果，政府換屆又換屆，市民依舊是買不起樓，等不到公營房屋，繼續蝸居劏房，過一天算一天。

今屆政府上場，再一次公開承諾會增加公營房屋供應，更揚言要多管齊下努力搶地，一度燃起港人希望；然而，方法揭盅後，只惹來市民驚慌。本報接獲深水埗麗閣邨麗芙樓居民投訴，指房屋署在未諮詢居民意見下，今年6月起忽然圍封各層走廊末端，把通風空格位密封加建成住宅單位。居民批評，有關做法非但剝削了居民的活動空間，工程亦製造噪音滋擾居民；更有甚者，或許受樓齡較大等因素影響，有貼近工程的單位牆身疑似被鑿穿，部分牆身油漆剝落、石屎外露，令居民大為不滿。

房署解釋，當局一直檢視公共屋邨閒置地方的使用情況，在可行情況下改建為公屋單位，滿足社會需求，又透露已物色大埔廣福邨、沙田沙角邨及上水彩園邨等長型大廈的相同位置，以試驗形式分階段進行改建工程，並按經驗考慮擴展至其他同類樓宇。單憑在試驗階段已牽涉多個公共屋邨這一點，足以推斷有關計劃規模龐大；離奇的是，房署非但事前沒有諮詢居民意見，僅以一張通告知會便倉促動工，甚至連房委會資助房屋小組委員也從未聽聞，究竟是部門之間溝通失誤，抑或另有原因？

更惹人猜疑的是，記者曾向房署查詢相關工程項目的詳情，包括整體費用、工程招標情況等，署方卻一概未有正面回覆。事無不可對人言，何況工程費用牽涉公帑，公眾有權了解及監察公帑是否「用得其所」，當局避而不談，顯然只會惹來猜忌，只有開誠布公，方能贏得公眾信任。

話說回來，公共屋邨屢被批評未能地盡其用，舊式公共屋邨設有的通風空格位，更是矛頭所在；畢竟通風空格位所佔空間不少，改建難度又相對較低，只要加裝走廊照明及通風設施，或許能降低改建後所帶來的問題。當局若能善用閒置地方來增建公屋單位，本來不是壞主意，但前提是這些地方被閒置。記者走訪部分尚未圍封的樓層發現，通風空格位早已成為居民乘涼休息的聚腳地，「閒置」一詞似乎站不住腳。

受訪居民無不對房署缺乏諮詢下展開工程大感無奈，批評署方不尊重居民的生活意願，充分反映當局制訂政策時欠缺周詳考慮、尤其漠視民意。每座屋邨的情況不盡相同，或許有些屋邨的空格位確被閒置，惟「一刀切」改建所有屋邨的空格位，雖會帶來工作上便利，卻犧牲了居民的利益；況且，改建工程必然對居民造成一定程度上的滋擾，造成各式各樣的不便，當局更應做好溝通工作。

事實上，覓地起屋的方法有千百種，即便所有公共屋邨的通風空格位皆改建為公屋單位，對比起公營房屋需求量，只能說是杯水車薪，甚至達不到收回粉嶺高球場後，能興建公營房屋數目的一半，港府又為何花大精力捨本逐末呢？