笑看天下：政客失人格 小菜一碟

「士不立品者，必無文章。」這是明末清初散文家汪琬說的；如今卻是「總統不守信者，必無人格」。看官，美國剛剛公布新一輪對烏克蘭嘅軍事援助，首次「開綠燈」提供烏方一直要求嘅集束彈。

烏克蘭戲子總統澤連斯基曾向美國總統拜登施壓，希望獲得供應，理由係集束彈最適合用來打擊用壕溝圍住嘅俄軍據點，以及克服烏方兵力與火力嘅劣勢。呢款武器多爭議，皆因其彈內嘅小型炸彈設計，通常喺撞擊地面時爆炸，之不過故障率非常高，有人道組織指約五分之一或以上嘅集束彈喺多年後被干擾或處理時可能會爆炸，變成「地雷」，或會無差別地傷害平民，國際特赦危機應變小組嘅武器專家更指這違反國際人道主義法例，並構成潛在戰爭罪行。

基於集束彈有咁多風險，全球逾100個國家簽署咗2008年嘅《集束彈藥公約》，承諾不生產、使用、轉移或儲存集束彈；而條約通過以來，全球99%集束彈庫存已被銷毀。美俄烏3國都冇加入公約，人權觀察組織不久前發表嘅報告，指俄烏都喺交戰中使用過集束彈，呼籲雙方停止使用，亦促請美國唔好提供。

美國經常唯恐天下不亂。今年3月，有美國參眾兩院共和黨高層去信拜登政府，稱美國有300萬枚集束彈可供使用，呼籲白宮向烏克蘭提供。消息指國務卿布林肯等多名高級幕僚，不久前亦建議拜登提供集束彈，以緩解美國及盟友彈藥供應壓力，同時滿足烏軍戰場上之需要。之前華府都有顧忌使用集束彈嘅人道問題，是以一直拒絕，如今拜登卻改變主意。

不守信冇人格，對於政客來說，根本就係小菜一碟！老朽盼望拜登腦健，失人格事小，失智仲大鑊！