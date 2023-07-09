激濁揚清：等於官宣已是美俄戰爭

美國參謀長聯席會議主席米利日前承認，烏克蘭軍隊反攻俄羅斯進展較預期為慢，正以每天500米、1,000米或2,000米幅度推進。俄烏衝突從一開始就是老美在背後搞的鬼，惟像這樣等同官宣美俄戰爭的直認不諱，多少反映有人老鼠拉龜，想藉發言來壯大己方聲勢，最可憐是那些在前線送命的戰爭扯線公仔，不知因何要提早見上帝。

美軍軍頭米利對烏克蘭戰況瞭如指掌，在全國記者俱樂部活動上侃侃而談，形容烏軍正面臨艱難且漫長血腥處境，對此不感到驚訝，強調真正戰爭與紙上談兵不同，任何人不應存有幻想，重申美國正向基輔提供力所能及的幫助。任誰也聽得出這是向代理人戰爭中衝鋒陷陣的「志願者」打氣。與此同時，中情局局長伯恩斯被指在瓦格納僱傭兵叛變前，秘密訪問基輔，美媒報道，他曾致電俄羅斯對外情報局局長納雷什金，表明美國沒有在瓦格納叛變中扮演任何角色，也不尋求加劇俄羅斯緊張局勢。此地無銀三百両，最怕核彈打美國，只有舔美與好戰人士才領略不到美國人的黑色幽默。

有匿名美國官員透露，自俄烏衝突爆發以來，伯恩斯過去一年定期訪烏。如果說法屬實，西方國家、組織領袖，甚至連美國節目主持人名嘴大衞利達文，也曾一次或多次訪烏並召開記者會，堂堂情報局阿頭則力求低調，好像很鬼祟、見不得光似的，究竟所為何事？在現今視像會議早已普及得一部手機已可完成，仍然要頻繁地面授機宜？可見內藏不少不當面處理不行的事宜。外傳伯恩斯上月到基輔，是要聽取烏克蘭官員介紹收復失地進展，以及迫使俄羅斯停火談判的計劃。

「報告局長！這場是俄烏戰爭還是美俄戰爭，除非掩着自己眼睛，否則盲的也能看見。」