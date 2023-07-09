筆下風雲：中美雨後難見彩虹

美國財長耶倫抵達北京展開訪華行程，和國務卿布林肯一樣，中方只派出司級官員接機，也沒有鮮花與紅地氈，反而有一道雨後彩虹，中方亦寄語望中美關係雨過天青。然而，有良好意願是一回事，美國是否作如是想又是另一回事。

為擺姿態好向國內反華勢力交代，耶倫臨行前就中國對美國企業的「懲罰性」行動，以及對某些關鍵礦產的新出口管制表達不滿，抵京後又揚言美國及其盟友將對中國「不公平經濟行為」作出反擊。另一邊廂，她又不忘強調此行旨在緩和華盛頓和北京之間緊張關係，顯然就是自相矛盾。

耶倫本身是學者，對中國的態度一直較溫和，亦不同意對華徵收懲罰性關稅，被視為鴿派。奈何自特朗普時期開始，美國就定調中國為敵人，反華已成主旋律，拜登為迎合民粹，反華操作更是變本加厲。人在江湖，身不由己，耶倫作為內閣要員，不能不迎合，早前便表態支持國家安全凌駕經濟，必須壓制中國。

何況美國當世界霸主久矣，看待別國早有偏差，認為全世界只能配合美國優先，卻萬沒想過中國竟然不怕種種制裁，甚至敢於反制。中國愈挫愈強，美國無計可施，同時擔心擦槍走火，華府高官輪番求見，原因正在於此。

當然，更重要的原因是美國經濟問題多多。一方面，美債急需散貨，中國不買，美國大鑊；另一方面，全球去美元化正在加速，拜登選情愈來愈不妙。不好好跟中國「管控分歧」，世界更添不穩定，單是大金主如馬斯克之流，在中國有龐大投資，便肯定不同意中美中斷溝通。既然現在仍未是雙方全面攤牌時機，能談便談，但可以肯定的是，一旦美國無法如願遏制中國崛起，中美終有一戰便是必然結果。