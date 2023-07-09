強詞有理：非我族類

中央外事工作委員會辦公室主任王毅日前在中日韓合作國際論壇上妙喻：「歐美人分不清中日韓，無論頭髮染的再黃，鼻子修的再尖，也變不成西方人，要知道自己的根在甚麼地方。三國合作可以振興亞洲，造福世界。」這番言論又引起「戰狼外交」的爭議，有外媒甚至批評煽動種族主義。其實，王毅主任一點也沒有說錯，西方人一直有迷之自信和優越感，壓根兒瞧不起東方人，尤其是盎格魯撒克遜人，自以為高人一等，連歐洲白種人也沒有放在眼裏，何況是東方人。

中國古人說，非我族類，其心必異。這不是煽動種族主義，而是事實。這些年日本和南韓爭相向美國獻媚，甘願充當小跟班，以為這樣就可以「脫亞」，殊不知老美只是將日韓當作兩枚遏華棋子，而不是真正瞧得起他們。當年日本經濟體量一度逼近美國，半導體產業更是領先全球，結果被美國整得半死不活，經濟固然陷入「失落的30年」，半導體產業也一蹶不振。而小日本依然執迷不悟，至今還在跟隨美國打壓中國。

南韓的處境也是如此，一直唯美國馬首是瞻，卻始終得不到應有的尊重。最近中國制裁美國晶片企業美光，華府竟公開警告南韓企業不得填補市場空缺，簡直匪夷所思。自己得不到，也不讓別人得到，這是甚麼心態？老美有尊重過南韓嗎？

中國國內也曾經有不少人迷信美國那一套，整天鼓吹所謂的西方民主和普世價值，以為只要意識形態跟美國看齊，就能得到尊重，就不會被歧視排擠，未免太天真。俄羅斯正是一度照搬西方那一套，選擇改旗易幟，實行西方民主，甚至多次要求加入北約，但一直被拒之門外，終於反目成仇，走到今天這個地步。由此可見，即使俄羅斯走親西方的道路，放棄本身意識形態，西方也不會視其為自己人。

俄羅斯慘痛教訓就在眼前，中國豈能不引以為戒？也幸好中國及時醒覺，沒有上西方圈套，堅持走自己道路，否則結局可能比俄羅斯更加不堪。中國領導人曾經說過：「認為自己的人種和文明高人一等，執意改造甚至取代其他文明，在認識上是愚蠢的，在做法上是災難性的。」世界之所以不太平，就是因為美國自認高人一等，總想將自己那一套強加給其他國家。畢竟東西文明有明顯差異，利益各自不同，日韓何時醒覺？