坦言集：群雄割據

戰國時代，首先是由霸主霸權崩裂形成群龍無首，各自割據，霸權再不足以約束群雄，霸權背後的霸主利益便不被尊重，群雄各取所需。先是從霸權的約束下解放出來，各自建立自身的勢力和利益範圍，繼而是真正的割據，把天下分拆為不同的圈子，積聚力量，去蠶食搶奪別人圈子內的領土，以此作為爭霸的本錢和途徑。

於是，將可見的是歐盟不單止統一歐洲，進佔前蘇聯的部分領土，如波羅的海、烏克蘭，且企圖統一巴爾幹半島。成功的話是領土擴大，不成功的話，這些未入歐盟版圖的國家便是歐盟的勢力範圍，並且向北非、中東伸延，恢復羅馬帝國疆域。現時的問題是歐盟的統一還未超越邦聯，也面對美國的操縱擺弄，後者不是把歐盟用北約綑綁，便是分而治之，阻止歐盟政治整合。俄羅斯的利益範圍，當是前蘇聯分裂出來的各國。至於芬蘭，是俄羅斯與歐盟爭奪之地。

土耳其意圖承繼鄂圖曼帝國，還有泛突厥主義的夢想，一是插手巴爾幹半島；二是干預中東、敍利亞、伊拉克，與伊朗對壘；三是分化北非。沙特憑財力和伊斯蘭聖地，也希望統一中東，擴及阿拉伯聯盟國家。至於印度，北控不丹，與中國對峙於藏南，向西對抗巴基斯坦，東向孟加拉、緬甸，南下印度洋、斯里蘭卡及印度洋群島，直到東非沿岸，借助當地印裔。越南野心被中國擊破，東盟10國自成鬆散聯盟自保。澳洲則以巴布亞新幾內亞、東帝汶和南太平洋諸島為利益與勢力範圍。

美洲是美國的後庭，但勢力現只及北美、加勒比海、中美洲，且面對南美、中美左傾各國和古巴的敵視。東亞的日本沒法擴張，目標相信會是菲律賓，一如二次大戰那樣。朝鮮半島南北對立。中國不容外國勢力佔第一島鏈，必與美國從太平洋西岸而來的勢力衝突。

這是天下群雄競起之勢。在這些分割的利益與勢力圈子內，還可以有眾多的小國爭執，例如歐盟有波蘭的異心、巴爾幹半島的大阿爾巴尼亞夢想、烏克蘭新納粹主義的向外擴展等等，非洲的形勢更亂。中亞還有庫爾德族、俾路支族等的尋求獨立，抗拒現有主權國家。影響更大的有猶太人的大以色列復國計劃。

沒有霸權主義，天下必亂，割據之後是互相爭奪。合久必分，分久必合，現在正是合久必分。