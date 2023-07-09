政情：炎夏似蒸籠 梁福元預備湯水畀員工

前日係廿四節氣中嘅「小暑」，十八鄉鄉事委員會前主席梁福元話小暑至，意味着學生哥快將放暑假之餘，天氣亦踏入「暑近濕如蒸，熱近燥如烘」嘅階段，炎熱高溫仿似喺蒸籠；加上小暑之後，仲有大暑同處暑，喺呢段期間冒住熱浪從事戶外工作，真係揮汗如雨，實在有必要調整員工嘅工作安排以免喺艷陽之下暴曬，畢竟人心肉做啊。

就勞工處早前推出工作暑熱警告，梁福元話佢向來都會因應盛夏，將員工嘅露天工作盡量安排喺朝早或傍晚，而中午火傘高張，則移往室內或樹蔭地方。

避免中午露天工作 梁福元話「小暑」後再過15日就係「大暑」，而圍村婦娘一般會喺小暑嘅日子，煲冬瓜荷葉去濕湯，或加入木棉花、蓮蓬及薏米等等，有清熱健脾、去濕解暑之效。而佢不但準備充足嘅飲用水，亦會預備埋荷葉去濕湯供員工飲用，事關暑氣愈趨旺盛，人體內嘅陽氣亦隨之升發至剛至陽，需要湯水調理一下。

至於飲冰凍汽水消暑，梁福元持保留態度，認為即使對後生仔無妨，但上咗年紀就可能不利脾胃啦。佢話春夏養陽、秋冬養陰，飲食須配合自然規律、順應時節，乃中國傳統養生智慧咁話。