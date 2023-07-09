政情：盧偉國益同事 分享自家種荔枝

今年荔枝大造，工程界議員盧偉國早前就帶咗一批「糯米糍」返立法會，同議員同事分甘同味，而甜中微帶果酸嘅味道，大家食過都讚不絕口，到底呢批荔枝係產自何處呢？答案係本地貨，仲係來自盧偉國屋企個花園添！

雖則話「種瓜得瓜」，然而盧偉國屋企棵荔枝樹，並非將粒荔枝核埋喺泥土，繼而澆水施肥咁簡單，佢話係多年前委託花王物色樹苗嚟種植，眨吓眼，樹齡都有十年過外啦。而栽種荔枝樹頭幾年係毫無收穫，必需要待7、8年以上先至會結出果實，當採摘收成之後，都要修剪枝梢以調節樹體營養，下次先至同樣結出美味果實。佢話今次棵荔枝樹結果約400多粒，粒粒都飽滿、細核、清甜。

之不過，荔枝樹通常係今年豐收，翌年歉收，當嘗過今年嘅美味果實，下次就可能要等廿四個月啦。其實荔枝既是飯後果，亦可以用嚟入饌，鑑於荔枝豐收嘅同時，子薑亦當造，盧偉國日前就喺社交平台介紹一道「紫蘿荔枝炒鴿脯」嘅時令菜式，甜酸辣咸四味俱全，夏日醒胃菜也。