政情：返馬鞍山開聯合議辦 葛珮帆細述娘家變幻

議員葛珮帆尋日拍住其黨友、議員李世榮喺馬鞍山頌安邨開設聯合辦事處。被劃入沙田區嘅馬鞍山，儘管成為新市鎮嘅歷史比較短，但葛珮帆就視之為「娘家」，事關佢由2006年開始就喺馬鞍山服務，沙田區可以話係佢嘅從政出身地，而今次重返「舊地」開議辦，就不期然咁想到十多年來，區內嘅種種經歷同變化，又期望辦事處能夠為居民提供全方位、專業化服務。

淵源甚深 17年前始服務 既然稱得上「娘家」，葛珮帆同沙田區可謂淵源甚深。17年前佢喺馬鞍山服務街坊，處理街坊投訴等事務，之後當選兩屆沙田區區議員，如今轉眼已十多年，期間佢目睹美好嘅社區，喺2019年被反中亂港分子搞得烏煙瘴氣，原應旨在服務市民嘅區議會變成政治掛帥，成為辱罵政府官員、與政府對抗嘅場地，幸而政府通過區議會草案修訂，相信未來會氣象一新。

至於李世榮，則憶述自己嘅事業曾陷入低谷，幸而得到地區支持，因此常懷感恩之心，激勵自己要更好服務社區。而今次嘅聯合辦事處跟以往大有不同，話係轉型升級後嘅新版本，以綜合服務中心嘅模式運作，未來會逐步安排更多會計師、律師、社工等專業人士提供支援，而其他地區尚未開展該模式，希望率先嘗試，佢認為未來嘅辦事處都應主動升級轉型，全方位為居民服務。

而呢個設想由來已久，李話自己做地區工作時，深感市民需求愈來愈專業化，對辦事處嘅要求愈來愈高，有啲居民會提出稅務疑問，有啲則需要法律援助，一般嘅服務好難幫到佢哋，恰逢最近1、2年社會逐漸穩定，有機會將計劃付諸實踐。佢亦鼓勵同事自我增值，迎合市民需要。

將安排專業人士提供支援 其實葛珮帆唔單止與沙田區淵源深厚，與李世榮亦係地區工作嘅多年拍檔，兩人早前已聯合開設多個辦事處。被問到為何選擇與李世榮合作時，佢話李有多年社會福利嘅經驗，而地區求助往往都與福利問題有關，況且對方亦可以同自己專長嘅創科分工合作，共同推動「福利+創科」，可以話係強強聯合。葛坦言議員嘅資源始終有限，因此需要政策嘅支援方可做更多事，而佢哋將會就樂齡科技、長者科技券、照顧者為本等政策，聯手向政府爭取更多支援。