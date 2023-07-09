旺角反黑冚黃賭毒 拘51人

【本報訊】為響應粵港澳三地「雷霆2023」反罪惡行動，旺角區執法人員聯同其他部門，一連兩日（6及7日）展開代號「疾響」反罪惡行動，大規模堵截三合會收入來源、遏止青少年犯罪活動及打擊街頭暴力。人員突擊搜查區內7個住宅及商業單位，搗破兩個懷疑非法釣魚機賭場、一個懷疑毒窟、一個懷疑賣淫場所、兩個懷疑色情光碟分銷中心及一個懷疑武器倉庫。人員同時突擊巡查旺角區18個場所，包括遊戲機中心、桌球室、麻雀館、酒吧及夜總會。

被捕者包括13南亞男女 行動中，執法部門共拘捕28男6女本地人、3名本地男童、8名尼泊爾籍男女、4名印巴籍男子，以及兩名分別泰國及烏克蘭籍男子（15至77歲），他們分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營毒窟」、「販運危險藥物」、「吸食危險藥物」、「管理賣淫場所」、「發布淫褻物品」、「管有淫褻物品以供發布用途」、「管有攻擊性武器」、「自稱三合會社團成員」及「煽惑他人成為非法社團成員」、「身為三合會社團成員」、「未能出示身份證明文件」以及「被通緝人士」等罪行，他們均已被扣留調查。

人員在各個不法場所內，共檢獲5部釣魚機、約2,000元賭款、市值約23萬元的6,700隻色情光碟、總值約3萬元的懷疑毒品、兩把牛肉刀、3支鐵棍、4支削尖膠管、一支曲棍球棍及5部手提電話。