3歲為兄口交 10歲被迫共浴妹 13歲抑鬱自殘揭發性侵

【本報訊】一名現齡22歲的男子被指在10歲時，要求其年僅3歲的胞妹為他口交及撫摸其陰道，至胞妹10歲時更與之共浴，期間要求胞妹替他手淫及對她上下其手。女事主在約13歲時出現抑鬱及自殘，於接受精神治療時事件才被揭發。案件昨日在區域法院審理。

被告Y.L.P（22歲），承認兩項向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪。案情指，被告是女童X的親生哥哥，兩人相差約7歲，案發時他們與父母一同居住。在被告10歲時，有次趁父母不在家，遂叫當時年僅3歲的X在睡房舔其陰莖及為他口交。X感驚恐但照辦，被告有把下體放入X口中，期間並曾勃起，又在X手掌射精。X隨即去洗手，之後倚在睡房的牆壁並背向被告，被告則從後用手搓弄X的陰道外圍。

至X約10歲時，被告再次趁雙親不在家，要求X與他一同洗澡。兩人在浴室內全身赤裸，期間被告坐在廁板，並要求X摸其下體，X照做後被告勃起及射精。被告其後又從後撫摸X的胸部及陰道外圍，期間曾用手擠壓X的胸部，令X感到痛楚。被告之後為X塗抹梘液，並再次觸摸X的胸部，最後為X淋浴及吹乾頭髮。

認兩項非禮罪 兄候懲 時至2021年11月，X因情緒抑鬱及自殘，被轉送醫院接受精神治療，她向醫生透露曾多次遭被告性侵，事件才被揭發。案件其後轉交執法部門跟進，並於同年12月24日拘捕被告，他在警誡下稱「因為我當時對女性好奇，所以先對阿妹做呢啲嘢」。

男被告昨承認兩項非禮罪，法官將案件押後至10月30日求情及判刑，期間將索取被告的感化、社會服務令、心理及精神科報告。案件編號：DCCC 301/2022