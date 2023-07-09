走火警濃煙斷去路 慈愛苑30人天台避險

【本報訊】昨日下午1時許，慈雲山慈愛苑愛勤閣一中層單位發生火警，期間火勢猛烈，多次傳出懷疑爆炸巨響，窗口更湧出大量濃煙籠罩上層單位，並陸續有被燒毀的雜物飛墮街上。大廈有其他住客見狀慌忙逃生，約30人被濃煙截斷去路，被迫走上天台暫避。消防接報趕至，出動兩隊煙帽隊及開動兩條喉灌救，同時派出搜救隊協助居民逃生，最後把被困天台的居民等共70人疏散至地面，並且救出一名男子，最後花約兩個半小時把火勢撲熄。

未及帶貓咪逃生 幸消防救出 火警期間，一名姓范老婦（88歲）及一名31歲菲律賓籍女傭，疑因吸入濃煙不適需送院治理。至於大廈居民目睹熊熊烈燄，疏散後均一臉憂戚；另有個別住戶不清楚家人和寵物下落，情急下均表現激動。執法部門經初步調查後，表示現階段無證據顯示火警涉及刑事成分，相關部門將繼續調查起火原因。

居民馬先生表示逃生時，火勢及煙霧未算十分猛烈，他指最初聽到火警鐘大鳴，起初以為有人困𨋢，未幾聞到燶味走出屋外查看，赫見電梯大堂附近的窗口升起濃煙，遂慌忙回家取出毛巾掩住口鼻逃生，並不斷向鄰居拍門大叫：「出面火燭呀！火燭呀！」慌亂間，他連愛貓「丁丁」亦來不及帶走。馬先生落樓後，立即請求消防救出「丁丁」，其後獲執法人員協助救出貓貓，人貓始能重逢。

另有住客伍先生得悉發生火警時，察覺走廊已經濃煙密布，他嘗試攜同寵物倉鼠，隨同鄰居沿樓梯落樓逃生，無奈被煙霧逼退，只能掉頭跑上天台暫避。消防其後把在場居民帶至安全位置，他並無受傷，惟倉鼠疑因難抵濃煙及高溫暈倒，需要送交獸醫檢查。