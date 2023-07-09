撞的士「呢條街我睇嘅」Tesla司機轉移視線趁機逃

【本報訊】昨日凌晨4時許，一輛Tesla電動車沿尖沙咀加拿分道行駛，在右轉入金巴利道後停在路中。未幾一輛的士沿路駛至，詎料Tesla司機懷疑突然開車，與該輛的士發生碰撞。據姓周的士司機憶述，意外後他落車查看，該名Tesla男司機突然搭着其膊頭，並笑稱「呢條街我睇嘅！」又表示願意自行和解。姓周的哥聞言後，着對方賠償1,000元車輛維修費，Tesla男司機同意後，要求的哥先把的士駛至旁邊處理。

稱願賠償 逃走時再撞另一的士 周男不虞有詐照辦，惟Tesla男司機疑欲「走數」，突然返回座駕開車絕塵而去。據悉，電動車離開時再撞向前方另一輛等候乘客的士車身，並往柯士甸路方向逃去，周男措手不及，無奈下只好報案求助。執法人員接報到場，期間發現第二輛被撞之的士，男司機因欠交告票而被通緝，遂把他帶走扣留調查，同時追緝涉事Tesla男司機下落。

相若時間，有市民在柯士甸道148號對開，發現一輛Tesla電動車撞向花槽，導致電動車車頭損毀、擋風玻璃碎裂、車廂安全氣袋彈出，惟車上並無司機蹤影，市民隨即報案求助。消防接報到場處理意外，執法人員正根據車輛登記資料，聯絡車主助查涉事司機身份，同時翻看附近駕駛人士提供的「車Cam」影片，調查意外經過及鎖定棄車司機身份，初步相信該車與撞的士的案件有關。