扶手梯突啟動變鍘刀 技工遭夾斷右前臂

將軍澳醫院例行檢查 釀恐怖意外 昨日一名中年男維修技工，在將軍澳醫院替一道扶手電梯檢查期間，突遭電梯監生夾斷右前臂，男工登時血流如注，隨即與斷肢被送入急症室進行緊急手術。據悉，因傷者及時獲得治理，相信有望駁回斷肢，惟確實成效仍受切口及損傷程度等因素影響。院方表示已就事故通報相關部門，並會全力配合調查及為傷者提供適切治療。

事發於昨日中午約1時，一名姓趙（50歲）的男維修技工，在將軍澳醫院主座大樓，替一道由地下通往LG層的扶手電梯進行例行檢查工程。期間，扶手電梯懷疑突然啟動，他猝不及防，右前臂意外被夾斷，登時血流如注並痛極慘叫。在場兩名工友察覺出事，慌忙按停扶手電梯。而醫護人員接報後趕至，迅速把傷者連同斷肢急送入急症室救治。執法人員封鎖現場及附近一帶範圍，地面、欄杆及扶手電梯機件均濺上斑斑血漬，人員向其他維修人員查問及了解事發經過，另有扶手電梯承辦商的職員到場了解。人員經初步調查後，把案件暫列「工業意外」跟進。

將軍澳醫院發言人表示，事主發生意外後，隨即前往該院急症室進行急救，院方為傷者安排緊急手術，並即時就事件報案及通知機電工程署，以及透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處作出通報。該院會全力配合執法部門、機電工程署及勞工處調查事件，同時向傷者致以深切慰問，會全力為傷者提供合適的治療。工業傷亡權益會對意外表示難過，要求相關部門徹查事故成因，又指事發後已派員到醫院接觸家屬，將繼續跟進及提供適切援助。勞工處已知悉事件，並已派員到意外現場了解及就意外原因展開調查。

獲及時治理 有望駁回斷肢 有急症科專科醫生表示，如果有傷者不幸斷肢，應先將以浸泡過生理鹽水的毛巾包裹殘肢，再以膠袋密封，然後整個袋放進冰盆保存，一般而言，斷肢在3至6小時內進行手術仍有機會駁回，但時間愈長，成功機會愈微。另外，有多個因素影響斷肢再植手術的成效，例如斷肢切口不齊，成功機會較低，而斷肢損傷情況，亦會影響接回後恢復的活動能力，以及所需手術次數、病人所需康復時間等，一旦中途出現排斥或併發症，或會令手術功虧一簣，最終需再將肢體切除，以免危及病人性命。

醫生又指，手術時會先將殘肢的壞死組織切除，包括壞死肌肉、神經線或碎骨等，再檢查骨架是否完整，是否足以讓血管、神經線及肌肉依附，以判斷是否要為病人駁回，但必定以病人的生命作大前提，倘病人仍未過危險期，醫生不會冒險進行相關手術。由於成年人軟組織難以再生，採用人工軟組織又容易引起細菌感染等情況，醫生會盡量從身體其他位置如盆骨等「借用」軟組織，然後視乎病人的康復情況，再進行更多修復手術。