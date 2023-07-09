取消對沖 收回專項戶口 當局辯稱妥當

【本報訊】政府取消強積金對沖方案，最終決定不推行專項儲蓄戶口計劃。勞工及福利局局長孫玉菡昨日會面傳媒時指，政府經委聘專業顧問研究後認為專項戶口方案涉及高昂的行政費，每年可達數億元，加上當局會在取消對沖期間，為僱主提供為期25年共330億元的資助，在平衡各方面下，認為最妥當的做法是取消設立戶口。

孫玉菡強調，若僱主無能力支付遣散費及長期服務金，都會有破欠基金作「兜底」保障。他解釋，破欠基金的收入來源均來自商業登記證年度徵費，而目前破欠基金有近70億元的結餘，形容基金財政狀況非常健康。

有關「廣東院舍住宿照顧服務計劃」方面，目前只適用於分別位於深圳及肇慶的兩間院舍，且由非政府機構營運，而當局早前表明有意擴展計劃至大灣區內更多城市。他透露，當局有意把計劃擴展至有良好紀錄的香港非政府機構，以及私營機構營運的院舍，詳情將適時公布。

將展新一輪人力資源推算 另外，孫玉菡亦提到當局本月內會展開新一輪人力資源推算，涵蓋旅遊、建築、教育等多個重要行業，除進行傳統統計外，年底前亦會舉辦逾百場諮詢會，諮詢工商界及專業機構。