入境處職位吸引 學生：非金錢可衡量

【本報訊】「香港國際教育及職業展」同時設有本地求職攤位，合共提供逾2,000個職位空缺，部分更設即場面試。其中入境事務處攤位吸引了不少學生親臨到場查閱資料，有欲投身入境處的中學生表示，希望在關口協助市民或旅客出入境，自己亦早已視投身紀律部隊為目標，希望貢獻社會，未來會朝向這個目標努力裝備自己。

現職人員分享經歷 現時15歲的陳同學正就讀中二，他表示，早已視投身紀律部隊為未來人生方向及目標，因為當中可以學到不同知識之餘，同時亦可幫助市民。至於被問到投身原因是與否薪酬福利有關，他則稱，「並唔係金錢可以衡量，唔收錢我都會繼續幫人」，又指未來會為朝向目標作積極準備，努力讀書，「學好啲英文」。

他表示，希望可以在入境事務處任職，包括以入境事務助理員的身份，在各大關口協助市民或旅客出入境；不過他卻指，不太希望從事執法工作，皆因他深信「無人畀人拉，就等於天下太平」。至於升讀大學與否，他則稱隨緣，但坦言「有機會都會想做入境事務主任」。

展會設有本地求職攤位，包括各大紀律部隊，其中入境處攤位更有現職入境事務助理員和主任，在場向市民分享工作經歷、投考Tips，以及介紹員工福利及晉升機會等；此外，攤位亦設有互動遊戲，以助有意投身的市民加深了解工作。