升學展 澳洲 加拿大 成熱門

家長指港讀書壓力大 為子女準備 第29屆「香港國際教育及職業展」昨日起一連兩日於香港會議展覽中心揭幕。今屆展會分別設有「本地升學區」和「海外及內地升學區」，匯聚共24個國家和地區院校、教育機構及升學顧問，吸引不少市民或家長帶同子女到場親閱相關資訊。有家長認為在港讀書壓力大，考慮為子女作海外升學準備；有移民顧問則稱，移民潮已差不多到「水尾」，料維持多3至4年便會下降。

林太一家三口查詢海外升學資訊，她就讀中三的女兒，曾嘗試過一日內因有多項功課、測驗，以致情緒崩潰。考慮到在港讀書壓力之大，故打算今年送女兒赴海外升學。她指美國費用昂貴，加上暴力槍擊事件經常發生，即使有親戚於美國居住亦不優先考慮，首選是澳洲升學。

移民顧問料熱潮近水尾 資深移民顧問呂先生則透露，一向為港人移民熱門首選的加拿大，近年出現新變化，除溫哥華及多倫多外，另一城市卡爾加里最近多了港人查詢，「10個問加拿大，有兩個都係Calgary（卡爾加里）。」至於非英語系國家的移民升學查詢，近年亦有變化，尤其是台灣；他指2019至2020年移民潮初期，很多港人查詢移民台灣，近年減少，相信是與政局不穩等因素有關。除非新移民同樣有移民的需求出現，否則他預計移民潮最多維持3至4年。

除「升學區」外，因應近年不少僱主都面對人才短缺和招聘困難的挑戰，今屆亦特設「職業廣場」，提供逾2,000個職位空缺。其中勞工處亦有在展場設有攤位，為青年人提供一站式的綜合就業及自僱支援服務，包括介紹分別於旺角及葵芳開設的青年就業資源中心「青年就業起點」，向15至29歲青少年提供免費職業技能培訓，如「家居維修基礎班」、「樹藝師體驗課程」等，以協助他們在就業市場站穩腳步，持續發展。