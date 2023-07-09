14歲仔做電騙黨呃長者

【本報訊】執法部門於前日分別接獲一名71歲老翁和94歲老婦報案，指收到懷疑騙徒來電，對方聲稱其兒子被捕，要求事主交保釋金，騙徒相約兩名事主，分別在沙田及馬鞍山的住所外交收款項。兩名事主預備23萬及8萬元，並把款項分別交給3名男騙徒。兩名事主及後向兒子查證後，懷疑受騙遂報案求助。

惟兩名事主報案後再接獲騙徒電話，沙田區執法人員接報趕至並於現場埋伏，其後拘捕一名14歲本地男童及一名18歲本地男子，涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」。行動中，人員檢獲3部手提電話，懷疑與案件有關。

詐騙「保釋金」 拘中年漢 另外，沙田區執法人員亦於前日拘捕一名46歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。該名男子涉嫌登記電話號碼用作詐騙用途，與3月上旬發生的一宗電話騙案有關。在3月上旬，執法部門接獲一名80歲老婦報案，指在馬鞍山收到懷疑騙徒來電。對方聲稱其兒子被捕，要求事主交出保釋金，事主把共43萬元交給兩名男騙徒，及後事主懷疑受騙，遂報案求助。3宗案件仍在調查，不排除有更多人被捕。