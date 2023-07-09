重鋪堅拿道天橋路面 新瀝青表現佳

【本報訊】本港不少行車道使用量多、日久失修，需要復修以確保道路安全。運輸及物流局局長林世雄昨在網誌撰文表示，灣仔堅拿道天橋因應頻繁使用及年深月久，路面有不同程度的損耗，終於今年3月路政署順序完成堅拿道天橋紅隧出口至霎東街的路面復修工程，並採用了新瀝青鋪路物料，在抗變形、抗老化和抗疲勞方面都較現有瀝青優勝，未來路政署將繼續應用此新瀝青鋪路物料在更多合適的路段。

林世雄表示，香港道路網絡使用率極高，截至今年3月底，公共道路網絡全長約2,224公里，車輛數目逾80萬部，令道路維修工作有不少挑戰。灣仔堅拿道天橋連接黃泥涌峽天橋北端及紅磡海底隧道灣仔出口，早於1970年代落成，由於使用率非常高，路面難免出現不同程度的損耗。

去年年底起分階段進行 雖然路政署一直為天橋進行定期檢查，並在混凝土路面破損的位置進行局部維修，但為提升天橋的路面狀況，路政署去年年底開始，分階段重鋪該天橋的大部分瀝青路面。

林世雄指出，一般混凝土澆灌後所需的護養期至少超過10小時，難以用於維修這類極繁忙路段，幸好維修團隊成功物色合適的維修物料，採用了新瀝青鋪路物料，屬較耐用、由較高黏度瀝青油組成的瀝青物料，而新瀝青物料亦已應用在本港部分繁忙的路段，效果良好。