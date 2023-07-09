令紙箱冒煙 兩男妨擾罪成判囚

【本報訊】2020年7月1日灣仔集成中心對開有紙箱傳出爆炸聲及冒煙，需要調動爆炸品處理課人員處理。兩名懷疑與案有關男子落網，被控公眾妨擾罪，兩名被告昨日在區域法院分別被判囚19個月及26個月。

分別監禁19及26個月 案中兩名被告依次為原柱健（30歲，文員）及李浩琛（31歲，興趣班導師）。控罪指他們於2020年7月1日，在軒尼詩道集成中心外非法引致煙霧發放，而對公眾造成妨擾。

原柱健昨認罪。據其同意的案情指，當日有人在灣仔一帶進行未經批准遊行。晚上7時許，有執法人員聽到一聲像爆炸聲的巨響，然後看到集成中心外有白煙冒出。

案情續指，隨後該人員前往現場，發現該處散發出酸性味氣體，而集成中心外的走火通道口，則發現白煙是來自一個啡色的紙盒，內裏有已燒焦的連蓋膠樽、已變形的飲品膠樽等物品。

閉路電視片段顯示，被告原柱健將樽裝物體放入紙盒，隨後發生爆炸並霧出白煙。同月23日，執法人員拘捕原柱健。化驗結果顯示，紙盒內部分膠樽殘留物含氯化物。

法官表示，本案案情嚴重，無人受傷乃不幸中之大幸，必須判處具阻嚇性的刑罰，兩名被告分別被判監禁19個月及26個月。

案件編號：DCCC 959-960/2021