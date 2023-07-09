澳門消息：港購大麻澳門拆售 拘4當地居民

【本報綜合報道】澳門發現一宗疑似跨境販毒案件，有4名澳門居民從香港入貨，疑偷運大麻到澳門販賣。4名被捕人士包括3男一女，年齡介乎22至29歲，均為澳門居民，被驗出對毒品呈陽性反應。人員檢獲216.8克大麻、10樽共重147.6克大麻油，市值約25.1萬澳門元。另檢獲一批懷疑用作分拆毒品工具及吸食工具等。

頻繁出入境 稱毒品自用 案情指，執法人員發現有人近期頻繁進出港澳不少於10次，該名疑犯上周四（6日）經香港入境澳門時被截獲，同時於他住所搜出大麻、大麻油、吸毒及分拆工具。有人供稱3個月前，認識一名香港毒品拆家，與友人合資兩萬澳門元，分兩次從香港購買80克大麻毒品到澳門，供自己吸食之用。

與上述疑犯合資「入貨」的22歲涉案男子，在其住所中搜出大麻及大麻油，據了解，涉案毒品被擺放在單位當眼處。案中其中3名被捕人士拒認販毒，供稱毒品自用，當中兩人尿液檢測對大麻呈陽性反應，當局調查後，相信3人已從事販毒已約2至3個月。