嚴重偏離批准圖則被定罪 律政司向法院覆核沙中綫承建商刑罰

【本報訊】就沙中綫工程質量事件跟進情況，政府發言人指出，對有不熟悉檢控工作的人士，一再罔顧事實作出失實指控，並對獨立調查委員會作出無理攻擊，誤導公眾，政府必須直斥其非，以正視聽。另外，屋宇署經徵詢律政司意見後，按《建築物條例》相關條文就沙中綫項目紅磡列車停放處建造工程承建商嚴重偏離批准圖則提出檢控，法庭早前作出定罪判決，律政司已就有關刑罰向裁判法院提出覆核。屋宇署亦將轉介有關個案予承建商紀律委員會展開紀律處分程序。

政府駁斥坊間失實指控 政府發言人表示，就沙中綫項目的調查和檢控工作仍在進行中，繼續相關刑事調查，不排除日後會有進一步檢控。政府亦會按照與香港鐵路有限公司的項目管理協議採取適當追討行動。

行政長官會同行政會議於2018年7月10日根據《調查委員會條例》委任調查委員會，調查沙中綫工程質量事件。就有言論質疑調查委員會的工作，發言人指出，委員會已於2020年3月27日向時任行政長官提交最終報告。政府亦於2018年8月15日成立專家顧問團全面檢討港鐵公司的項目管理系統，並向港鐵公司和相關政府部門建議在推展沙中綫項目時應採取的額外管理和監察措施。

發言人說，在沙中綫通車前，政府已與港鐵公司全面跟進及落實調查委員會和專家顧問團的所有建議。政府在事件中就確保工程質量、車站運作安全和追究責任等作出了全面而嚴肅的跟進。對於以片面之詞向政府提出失實指控，混淆公眾視聽，必須作出嚴正澄清。