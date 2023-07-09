撤辣蹤影未見 招市民怨言

金管局放寬樓按成數 上車 門檻仍高 金融管理局公布3項調整樓市逆周期措施，包括放寬按揭成數，政府表示沒有考慮放寬額外印花稅等管理需求的樓市「辣招」，強調金管局公布的宏觀審慎措施，政策目標清晰和聚焦，希望在確保金融安全及可能範圍內，讓買樓自住或因家庭需要換樓的市民，可以付出較少首期和按保費用，而且樓宇選擇可以更多。

行政會議成員林健鋒則稱，金管局調整按揭成數是好開始，能迎合社會各方面需要；過去房屋政策，包括住宅按揭成數及辣招影響市民購買力，有需要放寬辣招，否則市民會有怨言，並非興建更多公屋能解決問題。

加息下 樓價較高峰回落12% 政府指出，住宅樓價由2021年9月的高峰，一直回調約15個月，截至去年底，下跌約16%。今年隨疫情受控，香港對外及與內地全面通關，經濟復甦，加息環境亦逐步穩定，物業市場重新活躍，尤其是首季反彈較強勁，綜合過去幾個月，樓價已較高峰回落約12%，成交量亦回復至疫情前近90%水平。

在黃竹坑區一個新樓盤正開放示範單位，來參觀的李先生表示，新措施有鼓勵作用，放寬按揭成數後，首期負擔減少，可借貸更多，會容易一點做入市決定。不過，他只會選擇「心頭好」物業，不會考慮買大一點，或像過往一樣「搶物業」。他理解政府不放寬樓市「辣招」，因為改了好難再返轉頭，不能朝令夕改。

另一名來參觀的黎先生正考慮轉區換樓，他指放寬按揭成數對換樓市民有幫助，例如居住千萬元以下物業的市民，可以考慮買高一個層次的物業。

業界指新措施活化換樓鏈 而在洪水橋一個新盤展銷廳，有地產經紀指樓盤主攻首置市民，金管局推出措施後，分行已有不少人入票抽一至兩房單位，現場亦有不少人查詢三房單位。亦有經紀指措施能活化「換樓鏈」，鼓勵更多「上車客」置業。