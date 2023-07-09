港府：有機構洽購巴黎奧運轉播權

【本報訊】2025年香港與廣東省和澳門合辦全運會，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日在電視節目表示，會吸收合辦全運會經驗後，再決定是否申辦大型綜合運動會。另外，就明年巴黎奧運會的轉播權，他得悉有機構正與主辦方商討購入轉播權，政府會否介入則需根據情況而定。

會吸收全運會經驗 再作決定 楊潤雄提到，港隊將於9月的杭州亞運會中派出超過860名選手參賽，希望港隊能在比賽中取得優異成績。他續說，香港亦曾兩度申辦亞運，但不果，包括2006年亞運會票數輸給多哈；政府也有意申辦今屆亞運會，但在2011年被立法會財務委員會否決。楊指當局會以實際情況考慮是否申辦即將到來的亞運會。

他認為，國際綜合性的運動會規模大，對場地要求或安排上要求頗高。政府會吸取2025年跟廣東省和澳門合作後的經驗，對於日後籌辦大型運動會，會考慮與鄰近地區合作。

回顧2021年東京奧運，港府購買轉播權，被問到明年巴黎奧運會的轉播權，楊稱，知道有機構亦跟主辦單位洽談，政府會密切留意情況，之後才決定是否介入洽購。

在香港體育學院的「精英運動項目」中，運動員於奧運等賽事的成績會影響評級。楊回應指，任何資源分配都需要制度，資源並非無窮無盡，政府使用的資源為公共資源。他表示，政府將繼續與體育界討論資源分配的問題。