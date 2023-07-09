樂聚維港嘉年華開幕 首周設水上音樂會

【本報訊】旅遊發展局昨午在灣仔海濱舉行「樂聚維港嘉年華」開幕典禮。由昨日起一連5個周六日晚上，舉辦街頭表演、極限運動表演、水上音樂會，以及「幻彩詠香江」水上煙火版等各項活動，這是首個於灣仔海濱舉行的大規模海陸嘉年華，預計合共會吸引10萬人次入場。

另有極限運動表演 昨日天氣炎熱，但不少市民來到現場觀看水上音樂會，現場人頭湧湧，許多市民提前到達排隊。首周節目方面，首4場「維港水上音樂會」嘉賓包括本港、內地和台灣著名藝人，門票早前在旅發局電子平台派發。另一活動為「極限運動表演」，會設立戶外X-game表演區，邀請多名本地、內地及日本的越野單車及滑板好手表演不同花式。

至於「街頭表演—璀璨閃亮時刻」節目則邀請了澳洲前藝術體操冠軍選手，以超卓技藝送上LED呼拉圈表演；雙人高蹺組合以色彩炫目的造型、在夜空之中展現非凡的平衡力，本地藝人亦透過LED Poi表演，結合新西蘭毛利族甩球舞技藝，與在場觀眾互動。

此外，在嘉年華舉行的10天，每晚8時上演的「幻彩詠香江」會增設水上煙火特效，創造更顯活力的維港盛夏煙火景色。活動亦特設休憩區，提供各式盛夏飲品小食，豐富嘉年華整體歡樂氣氛。