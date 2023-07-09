多管齊下 振興旅業 航空運力尚待恢復

全年料3000萬人次訪港 疫情重創本港旅遊業，復甦之路卻非一蹴而就。旅遊發展局總幹事程鼎一指出，上月訪港人次達275萬，按月增加，並回復至疫情前五成半以上，他對全年旅客數字能達到3,000萬感到樂觀。不過，本港很多與旅遊相關的行業，如機場的航空運力仍有待恢復；他又說，愈來愈多旅客偏向參與文化深度遊。

就旅遊業復常情況而言，程鼎一表示，外地航空公司恢復來港航班時，仍有許多要考慮的因素，包括成本、機場和酒店的接待能力等。本港酒店的可使用房間數量仍然低於疫情發生前的水平，他認為業界已積極解決處理人手問題。全球大部分地區在下半年的旅客數量佔全年50%以上，香港今年接待的旅客數量已接近1,300萬人次，他對全年的訪港旅客數字達到3,000萬持正面態度。

訪港客偏好轉向深度遊 在「樂聚維港嘉年華」中的「維港水上音樂會」方面，約有20%網上免費門票是由遊客取得，他對此感到鼓舞，希望嘉年華能夠吸引逾10萬名市民和旅客參與。

旅遊景點方面，程指出，在新冠疫情後，訪港旅客的偏好轉向深度遊，同時香港也新增一些旅遊景點，例如M+博物館、香港故宮文化博物館等。此外，大型音樂會也舉辦得更加頻繁，吸引不少外地觀眾。在一項針對旅客離境的調查顯示，許多人對香港新增的文化藝術景點感到滿意。

程又提到，近年來，從內地乘坐高鐵抵港的內地旅客比率不斷上升，已經超過20%，在「五一黃金周」期間甚至達到25%以上。許多「5小時生活圈」之內的華中旅客，縱使不能直達本港，也會乘坐高鐵經深圳或廣州抵達香港。

復甦程度而言，程指出，很多人會比較新加坡與香港復甦情況，惟新加坡較香港早10個月開關，香港自復常後約6個月內，走勢已算不錯，他形容旅遊業復甦進度理想。

程鼎一表示，外地航空公司恢復來港航班需時。 程鼎一