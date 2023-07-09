醫健：罕罕而談 捐血容易輸血難

定期捐血無損健康，但長期輸血卻會衍生不少問題：

一、 多次輸紅血細胞有機會引致免疫系統破壞外來血液，最終無法補充紅血細胞，難以有足夠紅血蛋白將氧氣帶到身體各部位；

二、 多次輸血後，患者體內會積聚過量鐵質，增加器官受損風險，需要接受除鐵治療；

三、 病人可能要承受輸血所引發的潛在併發症及病毒感染的風險。

可是，不少疾病仍需以長期輸血作支援治療方案，包括一種骨髓造血幹細胞病變的罕見癌症 – 骨髓增生異常綜合症（MDS）。患者因骨髓造血系統不能製造有品質的血球而導致貧血，有三成患者或會惡化成急性血癌。

血庫存貨長期浮動 MDS患者以長者為主，因體弱而未能承受幹細胞移植，無法根治，只能不斷輸血續命。除要承受輸血的風險外，還要經常進出醫院，每次輸血需時約6至8小時。長期接受輸血的患者需要自費使用除鐵藥物以清除鐵質積聚。部分患者更要入院接受每次長達8至12小時的皮下除鐵注射，苦不堪言。雖然患者也可選擇副作用較少的除鐵口服藥，但價錢更昂貴，對患者家庭經濟造成壓力。

另一患者常面對的困境，是血庫存貨長期浮動並受多種因素影響。雖然本港血庫會為部分長期病患者預留血液，惟當血液供應緊張時，MDS患者有機會延遲獲得足夠的血小板或紅血細胞輸血量。

醫學界一直致力尋求適合治療方案減低MDS患者對輸血的依賴和所需承受的風險和痛苦。據悉有關新藥已在港註冊，可惜醫管局仍未批准資助用藥。罕盟期望藥廠與醫管局早日達成協議，令有需要的MDS患者得到更合適的治療。

香港罕見疾病聯盟會長曾建平

香港罕見疾病聯盟