醫健：伶牙俐齒 牙齒矯正與人工智能 （下）

上回提及人工智能（AI）大行其道，醫學界早已引入AI作輔助。近年牙醫學界的矯齒專科亦借助AI去幫助大眾牙齒矯正。不過，AI又能否完美地整靚我們的牙齒呢？

預測效果僅供參考 遠景多美好，知易卻行難。因為每個患者都有自己的生理特質，電腦或物理學上的計算並不一定能在生物學上呈現出來。移動每隻牙齒的速度應否統一？到底先移動前牙抑或後牙？牙齒移動時前推後讓的作用力和反作用力和當中的支抗系統（Anchorage）應如何控制？這就有點像Google Maps上問路，有時候你會收穫到「估你唔到」的路線建議，然後愈行愈「唔對路」。故此在人工智能繼續累積經驗和建立大數據庫的同時，為了減少重複犯錯，科學家和工程師正努力研究出更好的牙齒矯正和透明牙套材料，提升臨床應用的準確性。

另外，研究人員也嘗試以龐大的數據庫，用AI去「模擬」（Simulate）治療後對患者面部輪廓的微妙變化，以及預測嘴唇和「審美線」（Esthetic Line）前後距離的改變。這些妙不可言的電腦效果，非常吸睛，卻像餐牌上的照片一樣，僅供參考，一切以「實物」為準！

近日朋友WhatsApp分享一首由「AI黃家駒」唱出的歌，歌名是《到底發生過甚麼事》，原曲由Dear Jane主唱。1993年離開了的家駒，唱出2022年的歌，唱出我們對他30年來的思念和眼淚。這些年來，他在遠方到底發生過甚麼事？假如你身邊至親先走一步，AI能讓對方重現眼前/耳邊，能再共你漫步田園，關起手機純靈魂對話，明知「真的是假」，你願意嗎？

（這篇文章並非由ChatGPT寫成，是先由筆者完成手稿後，再以人工智能識別語音（Voice Typing）自動「打字」完成。）

牙齒矯正科專科醫生邱家寶