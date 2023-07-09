專家：新冠 流感回落 料年底雙疫夾擊

【本報訊】本港新冠及流感疫情已回落。港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅昨指，全球的新冠疫情整體逐漸緩和，香港亦不例外，例如瑪麗醫院目前少於20名新冠病人留醫，均是長者、有長期病患或未完成接種的人士。他認為夏季疫情相對緩和，惟待至今年底或現新一波疫情高峰，及同時爆發流感疫情。

加強個人衞生 室內戴口罩 孔繁毅在電台節目表示，日本和南韓跟香港一樣，剛經歷一個新冠肺炎確診小高峰，北半球大致已開始回落。至於南半球正值冬天，仍處於流感高峰，且市民外遊增加，上呼吸道和傳染病個案亦上升，相信長者和長期病患者仍有感染風險，呼籲市民加強個人衞生，尤其是手部清潔，到室內地方要繼續戴口罩。

另外，政府正考慮設立類似美國食品及藥物管理局（FDA）的監管機構，直接審批藥物進入市場。孔繁毅贊成有關想法，但認為成立藥物審批機構是最後階段，首先要設立本土生產線，本港在藥物的臨床研究具國際認受性，亦有自行研發的疫苗，若自設生產線可大大縮短由研發到應用在病人身上的時間，真正做到「一條龍」。

他續指，本港的研發及臨床研究，證明有條件設生產線，配套上需設立廠房，尤其疫苗生產的條件嚴格，相信當局正在考慮。

他又提到，自主生產線不但可降低藥物價格，也鼓勵臨床研究員和本港科學家進行藥物研究，讓本地研究人員受惠，同時吸引專才來港。