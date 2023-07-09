運動促進大腦健康 學童成績更佳

【本報訊】學生如果經常顧着玩會影響學業，於是很多家長都不允許子女參與運動；但香港中文大學體育運動科學系教授許世全指出，有研究證實有運動習慣的學生，學業成績比沒有運動習慣的學生更好，因為運動促進血液循環到大腦，增加腦部氧氣和營養供應，使大腦各方面功能包括學習，都有幫助。

家長應以身作則 幾年前中大的追蹤研究數據也顯示，一星期花多30分鐘去做運動的學生，跟一星期花多兩小時溫習的學生，在數學科成績的進步是相若的。

許世全表示，如果想鼓勵子女多些參與運動，其中一有效方法就是父母以身作則，父母多參與運動，子女自然會耳濡目染，亦都會喜歡運動。他建議政府或家庭應在假日策劃更多適合家庭參與的體能活動，並鼓勵家長在餘暇時與子女一起運動。

世衞的指標是家長一星期要有150分鐘的中等或以上體能活動，學生要有平均每天60分鐘中等或以上體能活動；並要有一人一終生運動，定期測量體重及參與體適能測試，並以家庭為單位，家長與子女一同參與任何形式喜愛的運動。他套用世衞網站內的金句：「沒有健康的身體，就不能有好的學習。」達至有健康的身體，就必須有恒常運動習慣。