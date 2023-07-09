茶療養生助長壽 選對茶葉保身心

含抗氧化營養素 可降低 血脂 膽固醇 「神農嘗百草，日遇七十二毒，得茶而解之」，茶作為藥物的記載最早見於《神農本草經》，稱為「苦菜」，列為上品。註冊中醫師趙仕祥表示，飲茶發展至今，不僅茶葉的種類、沖泡方法、文化等得到深入發展，茶葉的健康功效研究也愈來愈多。茶葉中含不同成分對人體有益，例如具含抗氧化營養素「沒食子酸酯」（EGCG）可降低膽固醇及血脂，達到對人體防病治病的療效。「茶療」可按個人體質及養生保健配搭選擇，應季節變化調整不同的茶配方。

茶類有多種，包括黑茶、紅茶、黃茶、白茶、綠茶、青茶。黑茶經發酵和儲存，味道濃厚且有特殊香氣，對提神和消化有幫助；代表有普洱茶、六安茶。紅茶屬全發酵茶，又稱功夫茶，具濃郁口感和香氣；代表有祁門紅、正山小種、荔枝紅等。黃茶屬微發酵的茶葉，顏色偏黃，口感柔和，有助消除體內濕氣，促進消化和利尿；代表有君山銀針、霍山黃芽、蒙頂黃芽等。

飲茶去膩調節消化系統 白茶是未經發酵或輕微發酵茶葉，保留大部分天然成分，具清淡的口感和花香，能助紓緩和提神；代表有白牡丹、貢眉、壽眉等。綠茶是非發酵茶葉，保留豐富的抗氧化物質及營養，具有清淡口感和草本香氣、抗氧化功效；代表有龍井、碧螺春等。青茶是介於綠茶和黑茶之間的一種茶，部分發酵而不完全發酵，具豐富花果香氣，有助提神並促進消化；代表有烏龍、鐵觀音等。

趙仕祥提到，一些長者愛到茶樓飲茶，期間會食不少煎炸食物，飲茶對他們的好處亦有不少，例如可調節消化系統，可去脂去膩，幫助洗淨血管，有助維持心血管健康，也能促進代謝。茶葉中的消脂祛積功效，有助降低心臟病和中風的風險，對於血壓、膽固醇及血糖有一定調節作用。

此外，不少長者有糖尿病，中醫稱為「三高症」。由於津液不足，經常會感到口渴，飲用白茶、綠茶可有助身體儲存水分，有效稀釋血糖，並具有止渴功效。但他強調，飲茶只是輔助治療，任何疾病仍需求醫接受治療。飲用黑茶及紅茶的確有助減肥，但條件是嚴謹的營養均衡及熱量控制，及適當運動才有用，故飲食控制搭配運動才是重點。

飲用過度亦有不良影響 他建議每日適量飲用「茶療」，成為養生習慣。早上選擇一杯清淡的綠茶或白茶助提神。午餐後，飲用黑茶或紅茶可有助清解油膩。下午選擇綠茶、花草茶或薄荷茶來紓緩壓力。晚間飲茶則最好選擇輕質、低咖啡因的茶，例如白茶或花草茶，有助放鬆身心，準備進入休息狀態。

惟茶有不同屬性及有咖啡因，飲用過度，身體或會有不良影響，一般建議每天飲用濃茶的總量在兩至四杯之間。每款茶種各有不同屬性、效用及宜忌，最理想的是先了解個人體質，再選擇合適自己的茶，例如體質偏寒涼者，宜喝紅茶；偏於溫熱者，宜喝綠茶。記者洪芷晴