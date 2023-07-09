房委會委員稱不知情 促署方向公眾交代
【本報訊】房屋署在舊邨空格位的改建單位工程，連房屋委員會資助房屋小組委員梁文廣都未聽過，坦言由本報告知才知悉。他會向房署追查，認為應向公眾交代，特別是工程費用及改建單位數目，看看是否物有所值。
僅通告知會 並不理想
梁文廣指出，房署的確有定期檢視現有屋邨空置地方的使用情況，例如互助委員會會議室等。他會向房署進一步了解詳細情況，亦認同每一項工程都必須「衡工量值」，而居民亦應對造價成本有知情權以作監察。他更關注的是，居民原有用作乘涼及走廊通風的空間，現被圍封改裝成住宅單位，房署僅以通告形式知會居民，做法並不理想，認為及後的工程須向受影響居民多作講解，盡量減少對居民正常生活的影響。
然而，對於署方未有回應相關工程項目的詳情，包括本報曾查詢所涉及的工程設計是否曾在房委會內諮詢委員意見，以至涉及的工程整體費用及工程招標情況等，署方一概未有回覆，令公眾關注相關使用公帑的工程費用是否「用得其所」。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：