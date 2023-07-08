龍七公：香港又老又殘 爛攤留下一代

本港經濟在上世紀70、80年代騰飛，到了90年代達到頂峰，爭相倣效「香港模式」的地區不計其數，除了內地，新加坡、南韓等也有學習香港成功之道。很可惜，盛極而衰是顛撲不破的硬道理，頂峰過後是下坡，香港早已無復當年勇，整個城市急速老化，暮氣沉沉。

日前旺角鬧市有舊樓外牆簷篷塌下，擊中一輛貨車，豈料數日後同一大廈外牆再冧石屎，還要發生在屋宇署巡查後不久，署方明顯失職。這些年，天花石屎剝落，建築物外牆塌下，窗框飛脫墮下等事例不勝枚舉。2010年的土瓜灣冧唐樓慘劇導致4人死亡，更是讓人猶有餘悸。

事實上，香港城市老化速度十分驚人，目前樓齡30年至60年或以上的樓宇總數超過2.7萬幢，樓齡70年或以上的舊樓更佔了1,100幢，每年還在不斷增加。這些老舊樓宇日久失修，不少更是「三無大廈」，猶如城市炸彈。

即使港府將樓齡逾70年的舊樓強拍門檻降至六成，重建發展的步伐依舊非常緩慢。旅遊區如銅鑼灣、旺角以至尖沙咀加連威老道一帶，舊樓觸目皆是，予人非常殘舊破落的感覺。難怪有內地旅客訪港後甚為失望，直指香港很多地方都比上海落後。

別說跟內地城市發展一日千里無法可比，澳門更早已爬頭，即使是台北，過去由桃園國際機場出市區的一段車程，兩旁往往都是舊樓，但今年再訪台北，發現已多了高樓大廈。香港比不上新加坡不足為奇，最近一個國際競爭力排行榜，竟然連台北的排名都超越香港，城市發展裹足不前，肯定是原因之一。最怕建築物又老又殘有礙觀瞻之餘，外牆石屎塌下發生奪命意外，那才是最不堪設想。

遇事避難 拖得就拖 香港要有新發展，除了「明日大嶼」和「北部都會區」並不足夠，市區重建一樣刻不容緩。藍田麗港城是公私營合作並極成功的市區重建例子，其前身為「亞細亞火油茶果嶺油庫」，在80年代由油公司與發展商合作興建，共有8,000多個單位供約2.5萬人居住。然而，自千禧年打後，香港有多少大型社區重建項目展開兼取得好成績？屈指一算，恐怕也算不出究竟。

別說市區重建一直只是零敲碎打，收購後再起樓也多是牙籤樓，對整體社區發展毫無幫助；就連公屋重建也是龜行蝸步，22條樓齡達到5、60年的公共屋邨，只有3條敲定重建，主因就是安置極度困難，政府欠缺咬實牙根迎難而上的決心，拖得就拖。

與城市老化一起出現的，還有人口老化。香港預計在2050年將成為全球人口老化程度最高的城市，65歲或以上的人口將佔總人口四成，加上出生率全球最低，香港競爭力無以為繼，未來的醫療負擔更會有增無減。偏偏港官時至今日仍然漫不經心，認為不宜干預市民生育意願，對增加老人院舍和醫護人手同樣歎慢板，擺明將爛攤子留給下一代。