笑看天下：老美又惡人先告狀

俄羅斯經短命「兵變」後，強人普京依然表現強悍！法國哲學家蒙田說：「我要跟隨正義的一方，哪怕前途是一片火海，不過如果可以的話，我會把火撲滅。」俄烏戰事，普京是否在「正義」一方，拗撬仍多，誰為正邪定分界？世間事，多少詭譎？一如貨幣之兩面，明裏一套，暗裏一套，向來是政治人物的老把戲！

撇開正義，普京始終是個漢子，你看美俄兩軍飛機再度喺敍利亞上空短兵相接，美軍指3架MQ9無人機周三執行針對回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）嘅行動時，3架俄羅斯戰機對其作出「不安全」及「不專業」嘅行為，包括在前方施放照明彈。俄羅斯國防部反駁，指美軍無人機違反飛行安全規定，5度飛越俄敍兩軍舉行演習嘅區域。美方指控俄方的行為違反已經建立嘅規範及協議，喺無人機前方啟動後燃器更大幅增加其速度及氣壓，後燃器產生嘅衝擊波亦可能破壞無人機嘅電子設備。

俄羅斯並非省油的燈！其國防部旗下敍利亞衝突各方調解中心表示，再一次對美國領導嘅聯軍部隊，喺無人機飛行方面系統性違反緩解衝突協議表達關注，指過去一日接到12宗違反協議嘅報告，接近一半與飛越敍利亞北部上空劃設、俄敍聯合演習嘅禁飛區有關。阿哥！山姆大叔不是又惡人先告狀嗎？人家依規矩在聯合演習，你就派3架無人機搞搞震，反指斥人家「不安全」及「不專業」？先撩者賤，打死無怨。依家無事生非，又話打擊IS，乜俄敍演習區真係咁多IS咩？眼花定撞鬼？

唉！世界之所以亂作一團糟，俄烏戰事之所以未能促和止戰，還不是老美好做架樑興波作浪？國際社會近百年來紛紛擾擾，淪為弱肉強食嘅野蠻叢林，說到底，還不是老美恃軍事強國惹出來的禍？