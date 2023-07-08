自成一家：尹錫悅走李明博舊路

國際原子能機構為日本排放核污水計劃大開綠燈後，南韓尹錫悅政府對該國際機構的檢驗結果表示尊重，也就是說不反對日本核處理水入海。近來積極和日本發展關係的尹錫悅，已將個人政治事業押在日本核污水議題上。

2003年美國確認第一宗瘋牛病後，許多國家紛紛停止進口美國牛肉。美國政府之後每每把牛肉與對外關係聯繫在一起。韓美兩國2006年啟動自由貿易協定談判時，華府就要求南韓把恢復進口美國牛肉列入議題。當年親美派的南韓總統李明博為修補韓美關係，決定結束美國牛肉進口禁令。

李明博意想不到的是，這個舉措在國內激起波濤洶湧的反對浪潮，除了網絡和媒體一面倒批評，社會上也出現大規模示威活動。後來南韓內閣集體請辭，以及韓美通過追加協商，收緊進口美國牛肉條件，示威潮才告平息。

尹錫悅政府這次雖然有做大量解說工作，但同樣成效不彰，民調顯示近八成南韓民眾不相信日本的排放核處理水計劃，國內更出現海鹽、海帶等搶購潮。南韓政府15年前因為美國牛肉進口議題引發的執政危機，隨時在今年重演。

雖然尹錫悅一直堅稱相關決定是以科學根據為基礎，但南韓人普遍認為政府一早把焦點放在強化水產品檢查等事後對策上，不惜拿人民健康當籌碼，也要讓利給日本。

核污水是否安全並不是科學問題，而是心理問題。日本這次向海洋排放大量核污水，要數代人才知道對人類有甚麼影響。無論多大公信力的科學報告，也難以消除其不確定性引發的民眾不安。尹錫悅一味討好日本，似乎忘了當年李明博的教訓。